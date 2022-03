Loi sur la sécurité : La Cour suprême britannique retire ses juges de Hong Kong

Afin de ne pas donner l’impression de «légitimer l’oppression», le président et le vice-président de la haute juridiction ont démissionné mercredi, en accord avec Londres.

Les deux juges de la Cour suprême britannique siégeant dans la plus haute juridiction de Hong Kong ont démissionné mercredi, le gouvernement britannique jugeant leur position «intenable» en raison de la loi de sécurité nationale imposée par la Chine.

«Avec effet immédiat»

Cette décision, qui remet en cause des dispositions remontant à la rétrocession de l’ex-colonie britannique, intervient en réaction à la répression croissante qui a suivi le mouvement pro-démocratie de 2020. «J’ai conclu, en accord avec le gouvernement, que les juges de la Cour suprême ne peuvent continuer à siéger à Hong Kong sans sembler cautionner une administration qui s’est départie des valeurs de liberté politique et de liberté d’expression», a déclaré le président de la Cour suprême, Robert Reed. Il a annoncé son départ et celui du vice-président Patrick Hodge «avec effet immédiat» de la Cour d’appel final de Hong Kong.