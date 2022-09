Etats-Unis: La Cour suprême en faveur d’une université face à des étudiants LGBT

États-Unis : La Cour suprême en faveur d’une université face à des étudiants LGBT

La plus haute instance judiciaire des États-Unis s’est prononcée en faveur d’une université juive qui refuse de donner le statut d’association étudiante à un groupe de jeunes homosexuels, bisexuels et transgenres.

L’Université Yeshiva de New York avait saisi la Haute Cour en urgence après qu’un juge lui eût ordonné d’enregistrer le club étudiant «Yeshiva Pride alliance» à la rentrée 2022, afin de lui ouvrir l’accès à certaines salles et services. «En tant qu’université juive profondément religieuse, Yeshiva ne peut pas se plier à cet ordre parce qu’il viole ses convictions religieuses sincères sur les valeurs de la Torah à transmettre aux étudiants», plaidait-elle dans son recours. L’Université Yeshiva offre de nombreux enseignements non religieux et accueille des élèves non juifs, avaient rétorqué les promoteurs de l’association. «Elle ne peut pas nier à certains étudiants l’accès à des ressources non religieuses en raison de leur orientation sexuelle», avaient-ils argumenté.