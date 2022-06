Etats-Unis: La Cour suprême fait encore plus de place pour la religion

États-Unis : La Cour suprême fait encore plus de place pour la religion

De l’argent public pour des écoles confessionnelles? Validé. Un entraîneur qui prie sur les terrains d’un lycée public? C’est son droit. Un drapeau chrétien sur une mairie? Toujours bon.

L’ultra-conservatrice Cour suprême des États-Unis a bouleversé, au cours de la session qui s’achève, le délicat équilibre entre la défense des libertés religieuses et la neutralité de l’État. «Elle ne se contente plus d’inviter de manière de plus en plus inexorable la religion dans la sphère publique, mais elle veut l’imposer», relève Steven Schwinn, professeur de droit à l’Université de l’Illinois.