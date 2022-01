Assaut du Capitole : La Cour suprême inflige un revers à Trump dans l’enquête

La tentative de l’ancien président de maintenir la confidentialité des archives de la Maison-Blanche en lien avec les événements du 6 janvier 2021 a été rejetée par la plus haute juridiction du pays.

Les deux élus à la tête de cette commission, le démocrate Bennie Thompson et la républicaine Liz Cheney, ont salué dans un communiqué une «victoire pour l’État de droit et pour la démocratie américaine». Ils ont précisé avoir déjà commencé à recevoir certains documents «que l’ancien président avait espéré garder cachés». Les membres de la commission du 6 janvier, majoritairement démocrates, cherchent à déterminer le rôle du milliardaire républicain dans l’attaque de milliers de ses partisans sur le siège du Congrès, au moment où les élus certifiaient la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden à la présidentielle.

Ils mènent une course contre la montre, car ils veulent à tout prix publier leurs conclusions avant les élections législatives de mi-mandat, dans moins d’un an, lors desquelles les républicains pourraient reprendre le contrôle de la Chambre et enterrer leurs travaux. Avocats de l’ancien président, conseillers, ex-chef de cabinet, porte-parole… : depuis des mois, ils multiplient les assignations à comparaître dans son entourage, sans succès jusqu’ici. Parmi les derniers convoqués, figure l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, un fidèle parmi les fidèles de Donald Trump qui l’avait soutenu dans sa croisade post-électorale.