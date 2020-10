Etats-Unis : La Cour suprême jugera la politique migratoire de Trump

La haute juridiction a accepté d’étudier – après le 3 novembre – l’usage de fonds militaires pour consuire le mur avec le Mexique et lle décret permettant le renvoi de 60’000 requérants mexicains.

«Rester au Mexique»

Annoncée en décembre 2018 et mise en oeuvre un mois plus tard, cette politique baptisée «Rester au Mexique» (Remain in Mexico) vise tous les demandeurs d’asile arrivés aux Etats-Unis via le Mexique, mais pas les Mexicains eux-mêmes.