États-Unis : La Cour suprême lève le moratoire sur les expulsions de locataires

Les sages ont levé jeudi soir le moratoire prévu jusqu’en octobre, mettant fin aux protections accordées à des millions de personnes en difficultés financières en pleine pandémie.

La plus haute cour américaine s’est rangée du côté des propriétaires qui se disaient victimes de mesures injustifiées et a argué que toute nouvelle reconduction d’un moratoire devait être décidée par le Congrès et non par les autorités sanitaires -- qui étaient jusqu’ici à l’origine de ces mesures.

La Maison-Blanche déçue

La Maison-Blanche a immédiatement fait part de sa «déception». «À cause de cette décision, des familles vont devoir faire face à des expulsions douloureuses, et des communautés à travers le pays vont être confrontées à un risque accru d’exposition au Covid-19», a déploré la porte-parole du président américain, Jen Psaki. «Le président Biden appelle une fois de plus toutes les entités qui le peuvent – des villes et des États aux tribunaux locaux, en passant par les propriétaires et les agences ministérielles – à agir de toute urgence pour empêcher les expulsions», a-t-elle ajouté.