Etats-Unis: La Cour suprême maintient l’accès à la pilule abortive jusqu’à vendredi

Une patiente se prépare à prendre la mifépristone, la première pilule administrée lors d’un avortement médicamenteux, à la Women’s Reproductive Clinic of New Mexico à Santa Teresa, aux États-Unis, le 13 janvier 2023.

La Cour suprême des États-Unis a repoussé mercredi de deux jours sa décision très attendue, prolongeant donc temporairement, jusqu’à vendredi, l’accès complet au cachet. Ajoutant un chapitre à cette haletante saga, suivie avec anxiété par défenseurs et opposants au droit à l’avortement, le juge Samuel Alito a indiqué dans un texte laconique que la suspension par la Haute Cour de la décision d’une instance inférieure sur la pilule était prolongée de 48 heures, jusqu’à «23 h 59 vendredi 21 avril».

«La Cour devrait mettre fin une fois pour toutes à cette affaire dangereuse et sans fondement», a aussitôt réagi l’organisation de défense des droits civiques ACLU. «Les personnes ayant besoin d’un avortement ou de traitement pour une fausse couche ne devraient pas rester là à se demander si elles pourront avoir accès aux soins nécessaires ou si la Cour suprême va brusquement leur retirer cette possibilité», a-t-elle ajouté.

Moins d’un an après avoir annulé la protection constitutionnelle de l’avortement, la Haute Cour à majorité conservatrice avait été saisie en urgence par le gouvernement de Joe Biden après des décisions de justice contradictoires.

En jeu, l’accès sur tout le territoire à la mifépristone. En combinaison avec un autre médicament, la mifépristone est utilisée pour plus de la moitié des IVG aux États-Unis. Plus de cinq millions d’Américaines l’ont déjà prise depuis son autorisation par l’Agence américaine des médicaments (FDA) il y a plus de 20 ans.