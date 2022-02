États-Unis : La Cour suprême met une nouvelle claque à Trump

La plus haute juridiction américaine a tranché mardi: l’ex-président ne pourra pas empêcher la transmission de ses archives à la commission parlementaire enquêtant sur l’assaut du Capitole.

La décision suit celle du mois dernier, quand la plus haute juridiction des États-Unis avait déjà rejeté la requête de l’ancien président de maintenir la confidentialité des archives de la Maison-Blanche pendant un examen sur le fond.

Les élus, à majorité démocrate, mènent une course contre la montre, car ils veulent à tout prix publier leurs conclusions avant les élections législatives de mi-mandat, dans moins d’un an, lors desquelles les républicains pourraient reprendre le contrôle de la Chambre et enterrer leurs travaux.