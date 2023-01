Etats-Unis: La Cour suprême n’a pas trouvé qui a fait fuiter son arrêt sur l’avortement 

États-Unis : La Cour suprême n’a pas trouvé qui a fait fuiter son arrêt sur l’avortement

La plus haute juridiction américaine n’a pas réussi à identifier la source qui avait révélé le projet d’arrêt annulant Roe v. Wade, remettant ainsi en cause le droit à l’avortement.

La Cour suprême des États-Unis a annoncé jeudi, ne pas avoir identifié l’auteur de la fuite de son arrêt historique sur l’avortement, après plus de huit mois d’une enquête méticuleuse. Le 2 mai 2022, le journal «Politico» avait annoncé que la plus haute juridiction américaine s’apprêtait à dynamiter le droit à l’avortement et avait publié l’avant-projet de sa décision.