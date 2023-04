Etats-Unis: La Cour suprême ne valide pas une loi sur les sportives transgenres

Sa décision, prise à une majorité de sept juges sur neuf, ne porte pas sur le fond et ne comporte pas, comme il est d’usage dans ce type de dossiers, d’explications. Ses deux magistrats les plus conservateurs, Samuel Alito et Clarence Thomas, ont exprimé leur désaccord avec la majorité de leurs confrères. «Ce dossier concerne un sujet important que la Cour devra probablement trancher dans un futur proche», ont-ils écrit.