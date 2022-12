Etats-Unis: La Cour suprême pourrait autoriser des commerces à refuser un client gay

États-Unis : La Cour suprême pourrait autoriser des commerces à refuser un client gay

Ce n’est pas la première fois que la haute juridiction, qui a reconnu le droit au mariage entre personnes de même sexe en 2015, est appelée à arbitrer entre les minorités sexuelles et des commerçants chrétiens. (Image d’illustration)

La Cour suprême des États-Unis a semblé pencher lundi en faveur d’une créatrice de site internet qui refuse d’en concevoir pour des mariages homosexuels au nom de sa liberté d’expression et de sa foi chrétienne.

Mais les six juges conservateurs de la Cour ont semblé davantage réceptifs aux arguments de Lorie Smith, la patronne de l’entreprise «303 creative» située dans le Colorado. «Je veux créer des sites uniques pour célébrer la beauté du mariage entre un homme et une femme», a-t-elle déclaré depuis les marches de la Cour. Mais «le Colorado essaie de me forcer à (…) promouvoir des idées contraires à ma foi.»