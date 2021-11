Avortement aux Etats-Unis – La Cour suprême pourrait bien bloquer une loi texane restrictive

Avortement aux États-Unis : La Cour suprême pourrait bien bloquer une loi texane restrictive

Deux des juges conservateurs estiment que la loi du Texas interdisant l’avortement au-delà de six semaines, qui repose sur la délation, peut avoir des incidences sur d’autres droits.

Une majorité des juges de la Cour suprême des États-Unis a semblé, lundi, encline à bloquer une loi du Texas qui représente le coup le plus dur porté au droit à l’avortement en près de cinquante ans.

Quatre des neuf magistrats de la Cour – les trois progressistes et le chef de la Cour, John Roberts – avaient déjà indiqué vouloir geler cette loi qui, depuis deux mois, limite drastiquement le droit des Texanes à interrompre leur grossesse. Deux de leurs collègues conservateurs, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, tous deux nommés par l’ex-président Donald Trump, ont également exprimé leurs doutes face au mécanisme inédit de ce texte, qui délègue l’application de la loi à de simples citoyens.

«On dirait que six juges sont sceptiques face au dispositif de justiciers créé par le Texas», a tweeté, pendant l’audience, Neal Katyal, un éminent juriste qui a souvent plaidé devant la Cour suprême pour le gouvernement de Barack Obama.

Jurisprudence violée

La loi adoptée en mai par les élus républicains du Texas interdit d’avorter dès que les battements de c œ ur de l’embryon sont perceptibles, soit vers six semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent encore être enceintes, même en cas d’inceste ou de viol.

Une dizaine d’autres États ont adopté des lois comparables, mais elles ont toutes été invalidées en justice, car elles violent la jurisprudence de la Cour suprême. Celle-ci a reconnu, en 1973, le droit des femmes à avorter et précisé en 1992 qu’il s’applique tant que le f œ tus n’est pas viable hors de l’utérus, soit vers 22 semaines de grossesse.

Des citoyens pour dénoncer

Le Texas, véritable laboratoire des idées les plus conservatrices, a toutefois imaginé un dispositif inédit qui complique l’intervention de la justice fédérale. Sa loi confie «exclusivement» aux citoyens le soin de faire respecter cet interdit, en les encourageant à poursuivre au civil les personnes et organisations qui aident les femmes à avorter au-delà de six semaines. En cas de victoire devant la justice, ces citoyens obtiendront 10’000 dollars de dédommagement, prévoit la loi. Ses détracteurs y voient une «prime à la délation».