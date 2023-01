Israël : La Cour suprême rejette le bras droit de Netanyahou pour fraude fiscale

Mais il a été réélu aux législatives de novembre et nommé au sein du gouvernement mis sur pied, fin décembre, par Benyamin Netanyahou, avec ses alliés ultraorthodoxes et d’extrême droite. Or en Israël, le pouvoir judiciaire est le seul en mesure de contrôler le gouvernement et de sauvegarder les droits individuels, ce qu’il a fait, mercredi, via la Cour suprême, en tranchant sur cette nomination.