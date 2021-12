Droits de l’homme : La Cour suprême russe se penche sur la dissolution d’une ONG

Accusée d’avoir enfreint la loi sur les «agents de l’étranger», l’ONG Memorial, qui protège les droits humains et la mémoire du Goulag pourrait disparaître à la demande du Parquet russe.

La Cour suprême russe examine, ce mardi, la demande du Parquet de dissoudre la structure centrale de l’ONG Memorial, pilier en Russie de la protection des droits humains et de la mémoire du Goulag, dont l’interdiction marquerait un tournant. Malgré le froid, la neige recouvrant les rues de Moscou et le risque d’interpellation, quelques dizaines de personnes se sont réunies devant le tribunal pour exprimer leur soutien à Memorial, a constaté un journaliste de l’AFP.

Selon l’ONG, une décision pourrait intervenir dès aujourd’hui, lors de la deuxième audience de ce procès, qui s’est ouvert fin novembre et qui suscite l’inquiétude des défenseurs des droits humains en Russie et à l’étranger.

Voix critiques réprimées

Créé en 1989 par des dissidents soviétiques, dont le prix Nobel de la paix Andreï Sakharov, Memorial a commencé par documenter méticuleusement les crimes staliniens et les camps du Goulag, avant de se lancer dans la défense des droits humains et des prisonniers politiques. L’ONG s’est aussi distinguée par ses enquêtes sur les exactions russes lors des guerres en Tchétchénie. Plus récemment, elle a mis en cause des paramilitaires du groupe Wagner, considéré, malgré les dénégations russes, comme un bras armé de la Russie à l’étranger, pour des crimes présumés en Syrie.