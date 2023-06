La Cour suprême se saisit d’une affaire de t-shirts anti-Trump scabreux

La formule «TRUMP TOO SMALL», qui se traduit par «Trump trop petit» et comporte en anglais une forte connotation sexuelle, peut-elle être enregistrée au registre des marques sans le consentement de l’ex-président américain? La vénérable Cour suprême des Etats-Unis a accepté lundi de se saisir de cette question apparemment triviale, mais qui met en porte-à-faux la liberté de critiquer les responsables publics et l’interdiction de diffamer.