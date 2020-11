États-Unis : La Cour suprême semble peu encline à invalider l’assurance santé

Plusieurs juges de la Cour suprême américaine se sont montrés réticents ce mardi à invalider entièrement l’«Obamacare». Le président élu Joe Biden doit dévoiler dans la journée comment il compte améliorer cette assurance santé.

En pleine pandémie, la plus haute juridiction américaine a examiné pour la troisième fois cette loi de 2010 surnommée «Obamacare», que les républicains n’ont jamais cessé de contester dans l’arène politique et en justice.

En 2012 et en 2015, elle a validé cette réforme avec des courtes majorités, mais elle a depuis été profondément remaniée. Trois de ses neuf sages ont été nommés par Donald Trump et la dernière arrivée, Amy Coney Barrett, confirmée une semaine avant la présidentielle du 3 novembre, a dans le passé critiqué ces deux arrêts.

Alarme

À l’approche de l’audience, le secteur médical avait sonné l’alarme. La disparition de l’Affordable Care Act (ACA) plongerait le système de santé dans le «chaos», à un moment où le Covid-19 fait des ravages aux États-Unis, ont mis en garde des associations de médecins, d’hôpitaux et de patients.

Si cette loi disparaissait, plus de 20 millions d’Américains seraient en effet privés de couverture maladie et 130 millions, affectés par des maladies chroniques, auraient plus de mal à obtenir des assurances à prix abordables.