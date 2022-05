Etats-Unis: La Cour suprême serait prête à annuler le droit à l’avortement

États-Unis : La Cour suprême serait prête à annuler le droit à l’avortement

Selon Politico, la Cour suprême américaine devrait, dans les prochaines semaines, annuler le droit à l’avortement, instauré depuis 1973 aux États-Unis.

Compte tenu des importantes fractures géographiques et politiques sur le sujet, une moitié des États, surtout dans le sud et le centre conservateurs et religieux, devraient rapidement bannir la procédure sur leur sol. «Soyons clair: c’est un avant-projet. Il est scandaleux, sans précédent mais pas final: l’avortement reste votre droit et est encore légal», a twitté l’organisation Planned Parenthood, qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des avortements.