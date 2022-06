Etats-Unis: La Cour suprême s’est coupée d’une majorité d’Américains

États-Unis : La Cour suprême s’est coupée d’une majorité d’Américains

Avec six juges conservateurs sur neuf, l’instance a pris un virage qui ravit les supporters de Donald Trump. Pourtant, un sondage révèle que seuls un quart des Américains ont confiance en elle.

«Mon corps, mon choix»: en révoquant le droit à l’avortement, la Cour suprême des États-Unis s’est davantage mis à dos une majorité d’Américaines et d’Américains.

Avortement, port d’armes, libertés religieuses: la Cour suprême des États-Unis a effectué, depuis son remaniement par Donald Trump, un virage à droite toute, qui érode sa légitimité et grippe ses rouages internes. Ses juges «sont censés interpréter la loi, pas faire de la politique, et c’est pourtant ce qu’ils font», pestait Kim Boberg, une informaticienne de 49 ans croisée vendredi devant le bâtiment de marbre blanc qui abrite le temple du droit, à Washington.

Comme elle, les manifestants venus protester contre ses derniers arrêts étaient tenus à distance par de hauts grillages, devenus le symbole de la rupture entre la vénérable institution et la majorité des Américains. Seuls 25% d’entre eux ont aujourd’hui confiance dans la Cour suprême, un plus bas niveau historique, selon un sondage de l’institut Gallup publié le 23 juin, avant même qu’elle ne rende ses décisions les plus controversées.