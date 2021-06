États-Unis : La Cour suprême suscite encore des convoitises

Appel à la démission du doyen, pour réserver le siège à un juge progressiste avant les élections de 2022: cette année encore, la Cour suprême des États-Unis est l’objet de manœuvres.

Dans une Amérique de plus en plus divisée, l ’ élection des juges à l a Cour suprême a suscité plusieurs crises politiques aiguës.

Une petite phrase du chef des sénateurs républicains a replacé la Cour suprême des É tats-Unis au c œ ur des luttes politiques et accentué la pression sur son doyen, pour qu’il démissionne sans tarder. Fidèle à sa réputation de stratège roué, Mitch McConnell a reconnu, lundi, que les républicains, s’ils reprenaient le contrôle du Sénat lors des élections de 2022 et si un siège se libérait ensuite à la Haute Cour, bloqueraient tout candidat du président Joe Biden.