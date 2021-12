Etats-Unis – La Cour suprême tentée de restreindre le droit à l’avortement

États-Unis : La Cour suprême tentée de restreindre le droit à l’avortement

La Cour suprême des États-Unis a semblé, mercredi, disposée à modifier le cadre légal qui, depuis près de cinquante ans, garantit le droit des Américaines à avorter, soit en le restreignant, soit en l’annulant purement et simplement.

Seuil

Mais le Mississippi leur a demandé d’aller plus loin et de profiter de ce dossier pour annuler totalement ses précédentes décisions. «Elles n’ont pas de fondement dans la Constitution» et ont «maintenu la Cour pendant cinquante ans au cœur d’une bataille politique», a plaidé son représentant, Scott Stewart. Mettre un terme à Roe v. Wade permettra, comme avant 1973, à chaque État de décider d’autoriser ou non les avortements et de rendre «la décision au peuple», a-t-il ajouté.