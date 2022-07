Royaume-Uni : La course à la succession de Boris Johnson est lancée

La course à la succession de Boris Johnson est lancée au sein du Parti conservateur britannique, au lendemain de la démission du Premier ministre.

L’idée d’un intérim a été immédiatement dénoncée par l’opposition et certains poids lourds conservateurs. L’ex-Premier ministre John Major (1990-1997), a jugé «imprudent et peut-être intenable» que Boris Johnson reste «plus longtemps que nécessaire» à Downing Street. «Nous n’avons pas besoin d’un changement à la tête des Tories. Nous avons besoin d’un vrai changement de gouvernement», a fait valoir le chef de l’opposition Keir Starmer.

«Immensément fier»

À l’image des sentiments que suscite Boris Johnson, les unes de la presse britannique affichent vendredi un large éventail: d’un affligé «Que diable ont-ils fait?» (Daily Mail), un reconnaissant «Merci» pour le Brexit (The Sun, Daily Express), au «Pire Premier ministre de tous les temps» (Daily Record), en passant par de plus sobres «Johnson jette l’éponge» (The Times) ou encore «C’est (presque) fini» (The Guardian).