L’Arve, le Rhône, la Seymaz, l’Aire: c’est au fil de l’eau qu’auront lieu les premières courses à pied genevoises de l’année, et c’est au festival Antigel que les sportifs les devront. L’événement culturel, qui a dû renoncer à monter ses spectacles en présentiel le 14 janvier, a concocté un programme de quatre virées en chaussures de running, des boucles, qui s’effectueront seul ou en famille sur un certain laps de temps, sur le modèle de Sierre-Zinal cet été. Les participants viennent courir à l’heure qui leur convient le mieux durant certaines journées définies, ils se chronomètrent via une application dédiée, puis leurs temps sont agrégés dans un classement final, comme s’ils avaient tous concouru simultanément.