Coronavirus

La course aux vaccins s'accélère

De nombreuses recherches sont en cours afin de trouver un vaccin contre la Covid-19. Une dizaine d’essais cliniques ont débuté.

Plus de 100 projets en lice dans le monde, une dizaine d'essais cliniques déjà en cours et l'espoir de disposer, d'ici quelques mois, d'un vaccin efficace: jamais la recherche vaccinale n'aura été aussi massive et rapide.