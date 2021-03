Canal de Suez : La course contre la montre pour débloquer l’Ever Given continue

Les autorités égyptiennes ont mené dimanche sans succès des opérations pour tenter de dégager le canal de Suez bloqué depuis six jours par un gigantesque porte-conteneurs, perturbant l’ensemble du commerce maritime et occasionnant chaque jour des milliards de dollars de pertes.

L’Ever Given – près de 220’000 tonnes - est coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d’eau d’environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde. Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards et coûts.