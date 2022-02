Maroc : La course contre la montre se poursuit pour tenter de sauver le petit Rayan

Les secouristes marocains ont œuvré toute la nuit de vendredi à samedi pour tenter de sauver le petit Rayan, un enfant de cinq ans tombé dans un puits profond il y a cinq jours.

Son sort émeut tout le Maroc. Le petit Rayan, un garçon de 5 ans, a chuté accidentellement mardi après-midi dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d’accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d’Ighrane, près de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen (nord du pays).

Les sauveurs continuent de s’affairer pour atteindre Rayan, 5 ans, tombé dans un puits, sous l’œil de nombreux curieux, vendredi. AFP

Les secouristes marocains ont œuvré toute la nuit de vendredi à samedi pour tenter de sauver le garçonnet, mais les travaux de forage continuent très lentement. Les deux derniers mètres pour atteindre le garçonnet au fond du trou sont les plus difficiles en raison des risques d’éboulement. Aucune information n’a filtré sur le sort du petit Rayan, mais plus les heures avancent, plus le doute s’installe sur les chances de le retrouver vivant.

Tunnel horizontal

Selon les autorités locales, les sauveteurs creusent un tunnel horizontal de trois mètres, en parallèle de la sécurisation du périmètre par les équipes techniques, pour approcher de la poche où est coincé l’enfant. Dans des conditions difficiles, ils ont travaillé sans interruption ces dernières heures à la lueur de puissants projecteurs, apportant une touche lugubre sur la scène du drame, selon des journalistes de l’AFP. Les communications sont très mauvaises dans cette cuvette isolée.

Mouvements de cohue

Des renforts de police ont été déployés et quelques mouvements de cohue ont entravé parfois le travail des secouristes et des journalistes. Des milliers de sympathisants sont accourus ces derniers jours, certains de loin, en signe de solidarité, et campent sur place malgré le froid glacial de cette zone montagneuse du Rif, à près de 700 mètres d’altitude.

Une foule de sympathisants était présente à proximité du puits où est tombé le petit Rayan (photo du 4 février 2022). AFP

«Nous sommes venus prêter main forte aux secouristes. Rayan est un enfant de notre région, on prie Dieu pour qu’il soit sauvé», témoigne un volontaire. «On ne partira pas avant qu’il soit sorti du puits.» «On y est presque. On travaille d’arrache-pied», a expliqué un conducteur de travaux. «La fatigue se fait sentir mais toutes les équipes de secours résistent malgré les imprévus.»

Large soutien

«Je garde espoir que mon enfant sortira de ce puits vivant», a déclaré vendredi soir le père de Rayan à la télévision publique 2M. «Je remercie toutes les personnes mobilisées et celles qui nous soutiennent au Maroc et ailleurs.»

Le drame s’est déclenché avec la disparition de l’enfant mardi vers 14h: «Toute la famille s’est mobilisée pour le chercher jusqu’à ce qu’on apprenne qu’il était tombé dans le puits», a raconté à la presse locale la mère de l’enfant, les yeux embués de larmes. L’accident de Rayan a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux à travers le monde.

Secours prêts

Une équipe se tient prête pour porter secours à l’enfant depuis la brèche horizontale, dès sa sortie, ont indiqué à l’AFP les autorités locales. Un hélicoptère médicalisé est en standby pour le prendre en charge.

«On prie Dieu»

«Nos coeurs sont avec la famille et on prie Dieu pour qu’il retrouve ses proches au plus vite», a assuré le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, qui a exhorté la foule présente «à laisser les secouristes travailler pour sauver cet enfant.»

Tragique précédent en Espagne

Cet accident fait écho à un drame survenu début 2019 en Espagne, en Andalousie. Un enfant de deux ans avait trouvé la mort après avoir chuté dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur, creusé pour trouver de l’eau. Le corps du petit Julen avait été retrouvé au bout de treize jours de recherches d’une ampleur exceptionnelle.