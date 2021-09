Genève : La Course de l’Escalade aura bien lieu

La manifestation se tiendra les 4 et 5 décembre. Le nombre de participants sera limité à 20’000 personnes, contre 40’000 habituellement.

C’est officiel. Les Genevoises et Genevois pourront se dégourdir les jambes à l’occasion de la traditionnelle Course de l’Escalade. Le directeur de l’événement, Jerry Maspoli, a confirmé la tenue de l’événement les 4 et 5 décembre prochains, sur Léman Bleu. En revanche, le nombre de coureurs sera limité à la moitié de la jauge habituelle. Quelque 20’000 personnes pourront donc s’inscrire. Les organisateurs ont prévu de constituer des pelotons de 900 personnes au maximum, divisés en plusieurs vagues. Courses adultes, enfants et walking sont au programme.