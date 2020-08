il y a 1h

Genève La Course de l’Escalade n’aura pas lieu en 2020

Face au virus, les organisateurs capitulent. Faute de pouvoir faire respecter les règles de distanciation individuelle, ils ont décidé de reporter la 43e édition aux 4 et 5 décembre 2021.

de Pascal Bornand

Pas de départ en 2020. Masques et casques ne suffisent pas à se protéger du virus. Georges Cabrera

Jusque-là, elle avait résisté à tout, au ciel qui lui tombe sur la tête, à la neige, aux bourrasques de bise, à la pluie glaciale. Mais là, elle a trouvé plus fort qu’elle. Plus sournoise. La pandémie de Covid-19 et sa persistance ont eu raison de la Course de l’Escalade. Ce vendredi, son comité d’organisation n’a pas eu d’autre choix que de repousser sa 43e édition - prévue les 5 et 6 décembre - à des jours meilleurs. Elle aura lieu les 4 et 5 décembre 2021. «L’incertitude que la situation sanitaire fait planer sur les manifestations populaires de grande ampleur nous y oblige», indiquent-ils pour justifier une décision devenue inéluctable, prise en concertation avec les autorités municipales et cantonales.

Pour Jerry Maspoli, le président de la course, la pilule est amère. Mais à l’impossible, nul n’est tenu. «Comment faire pour que les règles de distanciation individuelle soient respectées alors que plus de 40’000 participants s’époumonent au coude-à-coude durant tout le week-end?», s’interroge-t-il. Cela fait depuis des mois que la question l’occupe et le préoccupe. Des parades, lui et son équipe en ont imaginé. Aucune cependant n’offre de garanties sanitaires et protectrices suffisantes pour écarter tout risque de propagation du virus. «On aurait pu multiplier les vagues de départ. Ou, plus sûrement, on aurait dû supprimer des catégories et réduire les nombres de partants. Des mesures impopulaires que l’on s’est refusé de prendre. Et que faire des spectateurs, tout aussi nombreux que les participants?»

Raisons sanitaires et économiques

Parce que la Course de l’Escalade défend des valeurs de santé publique et «parce que l’on ne veut pas faire les choses à moitié», elle s’est donc pliée à la raison. Aurait-elle pu patienter encore avant d’arrêter les frais? «Non, pas vraiment, répond Jerry Maspoli. Notre décision s’est appuyée autant sur des exigences sanitaires que sur des impératifs financiers. Et dans ce deuxième domaine, c’est la pérennité même de notre manifestation qui était en danger. Dès septembre, ce sont quelque 700’000 francs qui sont engagés chaque mois pour assurer l’organisation de l’épreuve. Alors oui, on aurait pu se décider plus tard, en espérant que la situation sanitaire s’améliore. Mais les risques courus étaient bien trop grands. L’Escalade, c’est comme un paquebot. Quand elle est lancée, il faut du temps pour stopper sa course.»