Genève

La Course de l’Escalade pourrait bien zapper 2020

La manifestation sportive, prête à s’amputer pour survivre, décidera en fin d’été du maintien ou non de sa 43e édition.

«Aujourd’hui, c’est du 50/50.» Jerry Maspoli, président de la Course de l’Escalade, admet sans fard que la crise du coronavirus menace l’édition 2020 (5-6 décembre) de la plus grande manifestation de running du pays. Le comité d’organisation «garde l’espoir et fait vraiment le maximum», assure Michael Kleiner, porte-parole. Mais une date couperet existe: la fin de l’été. La décision d’y aller ou pas sera prise là.

«Le truc sûr, c’est qu’on ne veut pas mettre l’institution en péril», explique Jerry Maspoli. Car vu le budget de 3,5 millions, le comité ne peut se permettre de dépenser dans le vide. Or, «un mois avant la course, 95% des frais sont engagés.» Tirer la prise trop tard pourrait tuer les éditions suivantes, sauves en cas de coup de frein anticipé.

Les incertitudes ont trait aux normes sanitaires, à l’état de l’épidémie cet automne, mais aussi aux finances. Jerry Maspoli ne craint pas de perdre ses gros sponsors mais s’inquiète pour le volet «partenariats avec les petites entreprises», dont certaines ont été affaiblies par l’épidémie. «C’est 2000 francs par-ci, 5000 francs par-là, mais ça amène 200’000 francs en tout. Par exemple, le partenaire qui paie les petits pains pour les enfants, c’est 6000 francs.» Et les entreprises de construction qui offrent matériel et hommes ignorent à ce jour si elles pourront renouveler leur aide.

Mais le comité ne renonce pas. «Vu l’importance de l’événement pour Genève, ce serait un mauvais signal», s’émeut Jerry Maspoli, qui voudrait aussi ne pas priver de travail ses prestataires.