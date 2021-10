Genève : La course de l’Escalade privée de ses concurrents les plus délirants

La course de la Marmite regroupait petits et grands, déguisés et maquillés. VQH

Après une saison blanche l’an passé , pour cause de pandémie, la course de l’Escalade déboulera à nouveau cette année sur les pavés de la ville, mais sans une de ses épreuves phares. La Marmite, qui regroupait traditionnellement une foule de joyeux participants déguisés, n’aura pas lieu.

Alors que les inscriptions ont ouvert ce mercredi, les organisateurs ont dû tenir compte du temps que prendra l'obligation de contrôler les certificats Covid et l’identité de tous les coureurs pour établir leur programme, les 4 et 5 décembre prochains.

Un crève-cœur inévitable

«Cela nous peine vraiment de supprimer la Marmite, il y a eu un gros débat en interne, rembobine Jerry Maspoli, président de la course de l’Escalade. Mais vu la complexification de l’organisation découlant des obligations sanitaires, on n’arrivera pas à tout faire. On doit se concentrer sur l’essentiel, cette année.»

Au contraire des autres épreuves de la manifestation, la course où le déguisement est roi a toujours accueilli de nombreux participants qui n’étaient en réalité pas formellement inscrits. Ils rejoignaient à la bonne franquette des amis ou la famille, sur le parcours. Difficile dans ces conditions de procéder à des contrôles stricts, d’autant plus sur des gens aux maquillages délirants qui les rendent assez peu ressemblants à leur photo d’identité. «Nous ne tenions pas non plus à imposer de telles mesures dans le cas précis de la Marmite, car cela ne correspond pas à l’esprit de cette épreuve-là», ont souligné les organisateurs.

D’autres suppressions

Trois autres catégories seront également supprimées pour «fluidifier le déroulement des courses»: les mixtes, les FlexiMixtes et le relais. «On a dû se donner de l’air, explique Jerry Maspoli. Par contre, pour toutes les épreuves sauf celles des enfants, les blocs d’allure (ndlr: les catégories en fonction de la vitesse de course de chaque concurrent), qui n’étaient pas mixtes, le seront cette année.»