Genève : La course de moto de Verbois soutenue

Petite victoire pour les amateurs de la course de côte de Verbois, à Russin (GE). La commission des pétitions du Grand Conseil devait se prononcer sur deux pétitions opposées. L’une contre la manifestation sportive, émanant d’actif-trafiC et de l’Association Transports et Environnement (ATE), qui jugent cette compétition «anachronique et nuisible». L’autre pour le maintien de la course de moto, provenant du club organisateur, qui en souligne le caractère populaire et conteste être responsable des nuisances causées le reste de l’année par des engins sillonnant le secteur.