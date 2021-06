Vaud : La course des 20 km de Lausanne se réinvente

Disputée habituellement au printemps, la manifestation se déroulera cette année à la fin septembre. Avec des parcours entièrement remaniés, des nocturnes et, surtout, six journées de compétition.

Les fidèles des 20 km de Lausanne verront leurs habitudes chamboulées pour cette 39e édition, qui se déroulera du 22 septembre au 3 octobre prochains. Outre le fait que la manifestation printanière a été déplacée en automne, elle sera surtout répartie sur six jours de course, soit les mercredis, samedis et dimanches de cette période. Autre nouveauté, et non des moindres, les départs et les arrivées seront donnés à la piscine de Bellerive et les itinéraires proposés resteront principalement au bord du lac. Seuls les coureurs engagés sur les parcours de 10km et de 20km feront quelques incursions en ville.