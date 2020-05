Coronavirus

La course mondiale au vaccin s'intensifie

L'Allemagne et le Royaume-Uni vont démarrer prochainement des essais cliniques sur des volontaires afin de développer un vaccin contre le Covid-19.

La course pour découvrir un vaccin contre le nouveau coronavirus, seule voie possible vers un retour à la «normalité» selon l'ONU, s'intensifie avec de premiers essais cliniques menés en Allemagne et au Royaume-uni.