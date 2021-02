Crimes de guerre : La CPI se juge compétente dans les territoires palestiniens

Vendredi, la Cour pénale internationale a décidé à la majorité que sa «juridiction territoriale» concernant la Palestine s’étendait aux terres occupées par Israël.

La décision pourrait ouvrir la voie à une possible enquête de la CPI pour crimes de guerre dans les territoires occupés.

Unique objectif

Fatou Bensouda, la procureure de ce tribunal international créé en 2002 et qui a son siège à La Haye pour juger les crimes les plus terribles commis sur la planète, lui avait demandé un avis juridique sur ce point. Et ce après avoir annoncé en décembre 2019 vouloir ouvrir une enquête complète sur d’éventuels «crimes de guerre» – sans toutefois désigner leurs auteurs – dans les territoires occupés par Israël. L’Etat hébreu est quant à lui resté en dehors de la CPI.