Code vestimentaire - La cravate obligatoire à l’École hôtelière de Lausanne, c’est terminé

Cette obligation prend fin aujourd’hui. Un petit tremblement de terre donc. Accompagné d’autres secousses, non moins importantes: l’autorisation de porter des signes religieux. Médailles, foulards, kippas, turbans ou encore hijabs pourront donc désormais être arborés par les étudiants. Ils sont «désormais acceptés sur tous les campus du Groupe EHL, en Suisse et à Singapour», indique le communiqué de presse du groupe.

Inclusion et diversité

Le but de cet assouplissement est de permettre d’«accueillir plus de diversité et [de] favoriser plus d’inclusion au sein de la communauté du Groupe EHL», précise encore le communiqué. Les changements ne s’arrêtent pas aux signes religieux. L’École hôtelière de Lausanne ne fait désormais plus de distinctions de genre. Fini donc le code réservé aux hommes et celui aux femmes. C’est d’ailleurs cette absence de distinction qui fait disparaître la cravate, auparavant obligatoire pour la gent masculine.