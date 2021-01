Etats-Unis : La créatrice des moufles de Bernie Sanders fait le buzz

Les mains gantées du sénateur du Vermont lors de l’investiture de Joe Biden ont fait jaser. Celles qui a tricoté ces moufles en laine recyclée est une enseignante de 42 ans.

Jennifer Ellis n’a jamais rencontré Bernie Sanders, et pourtant, son nom est entré depuis mercredi dans l’Histoire des Etats-Unis, aux côtés du sénateur du Vermont: car c’est elle qui a cousu les fameuses moufles que portait «Bernie» à la cérémonie d’investiture de Joe Biden.

Fan du sénateur socialiste, écolo convaincue, Jennifer lui avait envoyé une paire de moufles après sa défaite contre Hillary Clinton à la primaire démocrate pour la présidentielle 2016, pour le consoler. Elle savait, par une connaissance commune, qu’il les aimait bien, rien de plus.

13’000 emails

Cela lui avait déjà valu un mini-buzz, mais sans comparaison avec celui qui l’entoure depuis mercredi: son téléphone sonne sans arrêt, sa boîte mail a explosé. Et un nombre infini de memes – des images créées par les internautes, montrant le sénateur socialiste du Vermont, bientôt octogénaire, emmitouflé dans sa doudoune et ses moufles, superposées à La Cène de Léonard de Vinci ou d’autres célébrissimes tableaux – ont enflammé les réseaux sociaux.

Pour la plus grande joie de Jennifer, qui trouve ces memes «hilarants», à un moment où «les gens ont besoin de rire de choses inoffensives, pas politiques», après une année particulièrement «éprouvante».

«Je souhaite plus de joie à tous», dit-elle. «Si vous donnez quelque chose à quelqu’un (...) et ça explose, et le monde entier en a de la joie, c’est formidable.»