Révélation: La crème de la crème des bars

Déguster un bon verre de vin rouge, siroter un gin tonic ou un Negroni sans alcool dans un bon bar est un plaisir décuplé. D’où l’importance du classement The World’s 50 Best Bars, publié chaque année depuis 2009.

Pour la première fois, le bar ayant réussi la prouesse de se hisser à la première place ne se trouve ni à Londres, ni à New York , mais à Barcelone. Son nom: Paradiso.

1er: le Paradiso, à Barcelone

Dans la trépidante ville de Barcelone, El Born est LE quartier branché, dans lequel les bars se succèdent. L’un d’entre eux sort toutefois du lot: le Paradiso. Arrivé en troisième position l’année dernière, il se trouve aujourd’hui en tête du classement. Le Paradiso a de particulier qu’il n’est accessible que par une grosse porte de réfrigérateur d’un magasin de pastrami voisin, dans le style d’un speakeasy de style méditerranéen.

Le Paradiso est constamment en train d’élaborer de nouveaux cocktails. Sur la carte, on trouve notamment le spectaculaire Drink On Fire, un cocktail de punch au lait, servi avec un effet de fumée, ou encore le Fleming, inspiré de la découverte de la pénicilline.

2e: Le Tayēr + Elementary, à Londres

Le Tayēr + Elementary à Londres a ouvert ses portes en 2019. Ses propriétaires, Monica Berg et Alex Kratena, ont voulu un concept en deux parties. L’Elementary, à la déco industrielle, invite à prendre un verre après le travail, tandis que le Tayēr, situé derrière une cloison, est un lieu de création où les barmen élaborent de nouvelles expériences gustatives et des cocktails en adoptant des techniques modernes.

De la bière pression et vin maison aux cocktails de saison en passant par leur fameux One Sip Martini, une chose est sûre: on n’y meurt pas de soif. Il est d’ailleurs possible d’acheter sur place ou de commander en ligne les créations maison en bouteille du Tayēr.

3e: le Sips, à Barcelone

On retourne à Barcelone, où se trouve le Sips, qui occupe la troisième place du podium. De jour, le décor aux couleurs tendres vert et rose confère au lieu une atmosphère agréable, mais dès la nuit tombée, le local se transforme en lieu de créations où œuvrent les mixologues de renommée internationale, Simone Caporale et Marc Alvarez.

Les grands classiques revisités sont agrémentés, entre autres, de créations sucrées, de pâtés et de parfait au foie gras. De quoi étancher sa soif et sustenter sa faim.

4e: Licorería Limantour, à Mexico

Non seulement, le Licorería Limantour a réussi à se propulser à la quatrième place du classement cette année, mais il a également été désigné meilleur bar d’Amérique du Nord pour la deuxième fois consécutive.

Au programme figurent des cocktails stylés, tant au niveau du goût qu’au niveau de la présentation. Si vous êtes de passage à Mexico et faites une halte au Licorería Limantour un jour, il ne faut pas passer à côté de l’iconique Margarita al Pastor.

5e: Little Red Door, à Paris

Situé dans le quartier du Marais à Paris, l’agréable Little Red Door n’a de cesse de renouveler sa carte de boissons et son concept. C’est sans doute la raison pour laquelle l’établissement figure presque chaque année dans le classement des meilleurs bars depuis dix ans.

Le dernier concept en date baptisé «Farm-to-Glass» fait découvrir aux clients des ingrédients de saison et prône une consommation plus consciente. Outre son classement en cinquième position, le Little Red Door de Paris s’est également vu décerner, cette année, le prix de la durabilité.

Également dans le top ten

