France : La crème des douaniers jugée pour un trafic de café contrefait

Six anciens responsables sont soupçonnés d’avoir gonflé artificiellement les chiffres de leurs saisies, en pactisant secrètement avec un trafiquant.

Six douaniers sont jugés à partir de lundi à Paris pour répondre d’un scandale révélé par la découverte d’un trafic de café contrefait. Ces hommes expérimentés auraient falsifié les chiffres de leurs saisies, en pactisant secrètement avec un trafiquant. L’affaire fait resurgir une problématique qui a plusieurs fois ébranlé les douanes ou la police antidrogue ces dernières années: la gestion de certains informateurs.

Elle amène sur le banc des prévenus l’ex-patron de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), cinq de ses subordonnés, deux indics et un entrepreneur du Havre.

Septante-sept tonnes de café jamais retrouvées

Selon l’enquête, l’opération a en réalité été intégralement montée par la puissante Direction des opérations douanières (DOD), le bras armé de la DNRED, à l’aide d’un «aviseur» – un informateur dans le jargon – «de haut niveau»: Zoran Petrovic. En échange des «tuyaux» de cet ancien militaire serbe, qui organisait lui-même le transport et le stockage des marchandises, la hiérarchie douanière lui aurait permis d’importer ses propres conteneurs au port du Havre sans contrôle.

Un «tonton» sur liste noire

De lourds soupçons de corruption pèsent sur Pascal Schmidt, le chef de la DOD au Havre et agent traitant de Zoran Petrovic. Son bureau dissimulait près de 800’000 euros en espèces et deux montres de luxe, dont une offerte par le Serbe. Mais au-delà des relations incestueuses de ce duo, l’instruction a révélé un système trouble autour de ce «tonton» jugé dangereux et inscrit sur «liste noire» dès 2009.