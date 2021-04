Vaud-Genève : La criminalité en col blanc en forte hausse dans l’arc lémanique

Ce type de délits, notamment au préjudice du fisc, a coûté un total de 355 millions de francs dans toute la Suisse en 2020, selon une étude parue jeudi.

Les tribunaux suisses ont traité 52 affaires de criminalité en col blanc en 2020, soit quatre de plus que l'année précédente, selon une étude de KPMG parue jeudi. Le montant total des préjudices a atteint 355 millions de francs, soit légèrement moins qu'en 2019 (363 millions). Les fraudeurs ont visé le plus souvent les institutions publiques, le fisc étant la principale victime.

Une forte hausse du nombre de délits a été constatée dans la région lémanique. Elle a recensé 19 cas à elle seule, soit 36,5% du total des infractions et plus d'un tiers des pertes. La hausse est remarquable par rapport à 2019, où treize cas avaient été signalés. Suivent les régions de Zurich et de Suisse orientale, qui ont fait part de huit affaires chacune. Comme en 2019, la plupart des délits en col blanc ont été commis par des fraudeurs professionnels en 2020, avec 19 cas. Mais les particuliers ont constitué le deuxième groupe d'auteurs le plus important avec treize affaires totalisant des pertes de 144 millions, contre seulement trois délits en 2019 avec un préjudice de 2 millions. Cette explosion est due à trois affaires majeures qui, ensemble, ont causé une perte totale d'environ 130 millions.

La gestion déloyale et les malversations (dix cas chacune) figurent parmi les affaires les plus fréquemment traitées par les tribunaux en 2020 et représentent à elles deux plus de 40 % du préjudice. Un seul cas d'escroquerie fiscale a impliqué un montant de plus de 72 millions de francs, soit un tiers du total des pertes subies par les institutions publiques.