Statistiques policières 2021 : La criminalité recule dans la plupart des cantons, mais explose sur Internet

Chaque canton fait ce lundi le bilan des chiffres policiers de l’année. Les cyberarnaques sont en hausse partout. Tour d’horizon des grandes tendances.

Alors que les infractions sont globalement en baisse en Suisse, la hausse de la cybercriminalité, elle, est généralisée à tout le pays (+24%) (lire ci-dessous). Autre tendance visible à l’échelle du pays, la hausse des violences perpétrées par des mineurs. Au contraire, le nombre d’homicides (42) est parmi les plus bas depuis la création de la statistique en 1982. Quinze femmes et un homme ont été tués dans le cadre d’une relation de couple (actuelle ou ancienne) et trois enfants ont été tués par un parent.

Vaud: escroqueries en ligne et agitation à Lausanne

Le Canton de Vaud se targue d’un taux de criminalité bas, stable par rapport aux chiffres de 2020 (+2%). Une légère baisse (-3%) des infractions liées aux violences domestiques est à relever. Comme ailleurs, les cas d’escroquerie ont augmenté (+27%), dont 81% en ligne. Des campagnes de prévention ont été menées et la brigade spécialisée en cybercriminalité a été renforcée.

La capitale vaudoise a été plus agitée qu’ailleurs: Lausanne compte une hausse des infractions de 8% par rapport à 2020, tout en restant sous les chiffres de 2019. Cela concerne en priorité les infractions contre le patrimoine (vols, brigandages), notamment des effractions de véhicules (+119%). Les infractions de type lésions corporelles sont en baisse. La police lausannoise indique toutefois vouloir mener cette année un effort particulier sur son unité spéciale pour les victimes, et la proximité avec la population.

Genève: autant d’escroqueries que d’effractions

C’est un changement de paradigme pour le canton: avec la baisse des vols par effraction et la hausse des escroqueries, les deux courbes se rejoignent pour la première fois.

Pour le reste de la criminalité, Genève constate une baisse généralisée, notamment dans les violences et les atteintes au patrimoine.

Valais: davantage de cyberarnaques et d’armes blanches

Le Valais fait face à une recrudescence de cambriolages, à remettre en contexte: les chiffres de 2020 étaient exceptionnellement bas, compte tenu de la pandémie, rappellent les autorités, et les cas ont été divisés par deux depuis 2012. Les cyber-escroqueries augmentent toujours, «malgré les efforts répétés de prévention dans ce domaine».

La saisie d’armes blanches dans la rue est aussi en hausse; celles-ci sont principalement utilisées pour des infractions contre le patrimoine (vols, brigandages). La violence domestique, elle, recule : 341 cas en 2021 contre 417 en 2020. Le nombre de décès sur la route reste bas malgré une densification du trafic; toutefois, le nombre d’accidents grandit. La police cantonale compte intensifier ses contrôles concernant l’usage du téléphone au volant.

Neuchâtel: baisse généralisée, mais vigilance face aux «bandes»

Neuchâtel se targue d’un recul de la criminalité, au plus bas depuis sept ans, et ce malgré un féminicide, le premier homicide dans le canton depuis 2017. Neuf braquages ont été commis en 2021, tous élucidés, et la délinquance de rue qui agitait le canton en 2020 s’est calmée en 2021, malgré des vagues de vols en été et automne.

Comme ailleurs, Neuchâtel note une hausse des infractions numériques de 38%, mais précise que c’est aussi le signe d’une meilleure capacité à enregistrer et traiter ce problème. Il s’agit en majorité d’usurpation d’identité pour abuser des systèmes de paiement en ligne. La gendarmerie se réjouit d’ailleurs du fait que 40% de la cybercriminalité annoncée a été élucidée, un taux «supérieur à ses attentes».

Le phénomène des «bandes» reste par ailleurs un sujet de vigilance pour la police, ayant atteint «un niveau inédit» entre Bienne et le haut du canton. Elles se sont illustrées par des rixes, des brigandages, des enlèvements ainsi que l’homicide d’un jeune du Locle au Flon à Lausanne en septembre.

Fribourg: hausse des efforts dans les affaires de mœurs

Hausse de la cybercriminalité aussi, dont la police signale qu’elle provient principalement de l’étranger. Pour y faire face, les autorités espèrent que la création d’un Commissariat de la cybercriminalité parvienne à inverser la tendance.

Fribourg constate par ailleurs un grand nombre d’affaires de mœurs et de maltraitance. Les mesures d’éloignement de domicile pour les auteurs de violences ont été plus nombreuses, tandis que les violences domestiques, elles, ont légèrement reculé. Malgré une baisse des infractions liées à l’intégrité sexuelle, la police note que les affaires se complexifient et que donc les auditions se multiplient.

La police note aussi un gros effort face à la délinquance de rue, en lien avec les mesures sanitaires entre autres. Du côté de la circulation routière, on compte moins d’accidents, mais plus de blessés.

Jura: violences conjugales en hausse

Contrairement à la plupart des cantons, les infractions ont augmenté (+14%) dans le Jura en 2021, même si elles restent sous la moyenne suisse. La tendance la plus forte est ici l’explosion des violences domestiques (+58%), mais le canton note qu’il s’agit en partie d’une hausse des dénonciations; les infractions de lésions corporelles liées aux violences domestiques sont d’ailleurs en baisse, celles qui sont dénoncées sont le plus souvent des voies de faits, injures et menaces.

Berne: criminalité au plancher, mais les mineurs bouillonnent

Des statistiques au plus bas depuis leur création: voilà qui réjouit le Canton de Berne. Deux points noirs au tableau : comme ailleurs, la hausse des infractions numériques, mais aussi une augmentation de la violence chez les mineurs (malgré une baisse des infractions de violences tous âges confondus). Les violences domestiques, connaissent un léger recul (-4%), mais les interventions de police pour violences domestiques non suivies de plainte, elles, augmentent (+32%).

