Coronavirus : La crise a eu un grave impact sur les personnes en difficulté

Une équipe de chercheurs de l’Université de Genève a mené une étude sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 pour les populations en situation de précarité. Une grande majorité de celles-ci ont indiqué devoir faire face à une baisse de leurs revenus.

À la demande de la fondation Colis du coeur, Jean-Michel Bonvin, professeur à la Faculté des sciences de la société, et son équipe ont invité les bénéficiaires de l’aide alimentaire à remplir un questionnaire en ligne du 15 mai au 7 juin. Les chercheurs ont obtenu 223 réponses complètes, ensuite approfondies par des entretiens avec 40 personnes.

Directement liée à l’action de Colis du coeur, la crise a eu un impact sur l’alimentation: 84% des répondants disent avoir craint, au moins une fois, de manquer de nourriture. Si 61% des personnes ont dû réduire la quantité de nourriture, 90% ont acheté de la nourriture de moins bonne qualité et moins diversifiée, a indiqué mardi devant les médias le professeur Bonvin.

Epargne insuffisante

La majorité des personnes travaille dans l’économie domestique. À cause du semi-confinement, 24% des personnes ont perdu leur gagne-pain, surtout celles sans permis de séjour ou contrat de travail. Alors que 82% de celles qui l’ont conservé ont vu leur temps de travail baisser, 84% ont subi une baisse de revenu, indépendamment de leur niveau de formation. À noter que 62% des répondants gagnaient déjà moins de 2000 francs par mois avant la crise.

Ce faible niveau de revenu explique pourquoi 89% des répondants ne disposent pas d’une épargne leur permettant de subvenir à leurs besoins plus de deux mois et 95% disent qu’ils ne pourraient pas faire face à une dépense soudaine de 1500 francs. Près de la moitié (48%) a emprunté de l’argent suite à la crise, dont 23% à des taux d’intérêt de 6% voire plus.