Éthiopie : La crise au Tigré est «hors de contrôle»

L’UE a jugé, mardi, la situation dans le nord de l’Éthiopie, en proie à de sanglants combats, «militairement et humainement incontrôlable».

La crise dans la région éthiopienne du Tigré, théâtre d’un conflit entre ses autorités dissidentes et le pouvoir fédéral, semble «hors de contrôle», a averti mardi le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, de retour d’une mission pour l’Union européenne (UE).

«La situation est militairement, humainement et sur le plan humanitaire, incontrôlable», a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec la presse à Bruxelles. Pekka Haavisto a réitéré les appels urgents de la communauté internationale pour que le gouvernement éthiopien autorise un accès humanitaire total au Tigré.

Afflux de réfugiés en Europe

Le ministre finlandais a averti que le Soudan voisin avait du mal à faire face à l’afflux de dizaines de milliers de Tigréens qui y ont fui et que ces réfugiés risquent de vouloir gagner l’Europe, évoquant «le début d’une autre crise de réfugiés potentiellement importante dans le monde».

Le Tigré est le théâtre de combats depuis début novembre 2020, après la décision du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed d’envoyer l’armée éthiopienne en déloger le Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), parti qui dirigeait alors la région et contestait depuis plusieurs mois l’autorité du gouvernement fédéral.

Entrave à l’aide humanitaire

Les troupes éthiopiennes ont pris la capitale régionale Mekele fin novembre, mais le TPLF a assuré continuer la lutte et des affrontements continuent d’être signalés, entravant l’acheminement de l’aide humanitaire. «Cette opération a duré plus de trois mois et nous n’en voyons pas la fin», a commenté Pekka Haavisto.