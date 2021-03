Quelque 617 millions de francs de perte et un tiers de passagers en moins: voilà le bilan douloureux des CFF après une année de pandémie. Leur nouveau patron, Vincent Ducrot, qui a repris les rênes laissées par Andreas Meyer au printemps 2020, répond aux questions de lecteurs.

«Nos agents de bord peuvent rappeler les règles, mais seule la police peut intervenir et mettre des amendes. Si les gens refusent de porter le masque, nous ne sommes pas autorisés à les forcer à descendre du train, seulement à appeler la police. Concernant les gens qui mangent dans le train, nous avons mené une campagne pour inviter les gens à ne pas en abuser, mais nous ne pouvons simplement pas l’interdire. Seul le Conseil fédéral pourrait le faire.»

«Nous sommes à la longueur maximale de nos trains, et nous n’avons pas de réserve supplémentaire de matériel roulant. Nous avons ajusté les climatisations pour améliorer le renouvellement de l’air. Notre concept de protection fonctionne bien, puisque le personnel des trains n’a pas été infecté.»

«Nous avons des discussions avec notre propriétaire. La crise coûtera plus de 2 milliards de francs aux CFF, mais nous avons une base solide, il nous faut simplement un coup de pouce en termes de liquidités, comme toute entreprise dans cette situation. Notre banque, c’est la Confédération, avec le soutien des cantons. Après la crise, cependant, nous pourrons recommencer à faire des bénéfices avec l’immobilier notamment. Et puis la direction a renoncé à 10% de son bonus, comme un signal pour nos employés.»

«Je comprends le point de vue des jeunes. Mais cette offre pour les étudiants jusqu’à 25 ans, c’était une anomalie pour laquelle nous recevions beaucoup de critiques, parce que la réduction ne touchait pas tous les jeunes, seulement les étudiants. Nous avons choisi l’égalité et réduit le prix pour toutes les personnes de cet âge.»

«Elle serait probablement un peu plus basse, de 1 ou 2 points. Nous n’avons plus assez de temps pour permettre le changement de train de nos passagers. C’est un problème sur lequel nous travaillons pour ajouter une minute à l’horaire. Nous visons 94% pour être à nouveau «la fierté de la nation».»

«Nous sommes sur la bonne voie, mais je suis toujours modérément satisfait, et Bombardier le sait. Il y a eu une période compliquée avec le froid notamment. Mais nous sommes confiants, les problèmes rencontrés par kilomètres parcourus sont en baisse, et nous espérons maîtriser parfaitement ces trains d’ici un an ou deux. Historiquement, tous les nouveaux trains CFF ont connu des problèmes, même les locomotives rouges.» (Ndlr: une vingtaine de trains doivent encore être livrés dans le cadre du contrat actuel. L’idée d’une éventuelle commande supplémentaire est encore en discussion.)