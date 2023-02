Espagne : La crise de trop pour le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez?

Sahara occidental, livraisons d’armes à l’Ukraine, loi sur les droits des personnes transgenres: les sujets de discorde n’ont pas manqué au sein du gouvernement du socialiste Pedro Sanchez depuis l’entrée il y a trois ans du parti de gauche radicale Podemos, ex-frère ennemi des socialistes. Mais le dernier en date, autour d’une loi sur les violences sexuelles portée par Podemos, apparaît comme le plus sérieux, ce qui fait les affaires de la droite à quelques mois des élections.

Agresseurs libérés

Entré en vigueur en octobre, ce texte, baptisé «seul un oui est un oui», était une promesse phare de la gauche pour répondre à l’indignation provoquée en Espagne par l’affaire de «la Meute», un viol collectif lors des fêtes de Pampelune (nord) en 2016. Mais la refonte du Code pénal qu’il a entraînée a, paradoxalement, abaissé les peines pour certains types de violences sexuelles, ce qui a eu pour effet pervers de faire sortir de prison près de 40 agresseurs et de réduire les peines de plus de 400 autres, selon les médias.

Polémique

«Absurde»

Pour Cristina Monge, politologue à l’université de Saragosse, «cela tourne mal» entre les deux partenaires et «d’un point de vue rationnel, cette dispute est absurde.» Elle estime qu’«aucun des deux partis de la coalition n’a quelque chose à y gagner», car ils y jouent «leur crédibilité vis-à-vis de l’électorat modéré» et risquent de «démobiliser la gauche».

Recul de la gauche

«L’évolution des sondages depuis le début de cette dispute» montre d’ailleurs «que la gauche recule», abonde Pablo Simón, politologue à l’université Carlos III de Madrid. «Et plus le gouvernement se disputera en public, plus il mettra de temps à mettre fin à cette crise, plus il sera affaibli», estime-t-il.