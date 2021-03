Etats-Unis : La crise des migrants incombe à Kamala Harris

Joe Biden a chargé mercredi la vice-présidente de gérer le dossier des migrants à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Le président américain, Joe Biden, a chargé mercredi la vice-présidente Kamala Harris de gérer le dossier sensible de l’afflux de migrants à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. «Je vous confie une tâche difficile», a-t-il lancé lors d’une réunion à la Maison Blanche, la vice-présidente à ses côtés.

Transparence

Une délégation composée d’élus du Congrès et de responsables de la Maison Blanche devait se rendre mercredi près de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Cette délégation se rendra dans un centre d’accueil situé à Carrizo Springs, au Texas, a indiqué la Maison Blanche, accusée par les républicains de refuser de prendre la pleine mesure de la crise à la frontière sud, avec en particulier l’arrivée de nombreux mineurs isolés.

«Le gouvernement actuel est arrivé avec une promesse de rendre la politique migratoire américaine plus humaine et plus transparente. Mais elle ne tient pas sa promesse sur ce deuxième point, et il est donc difficile de se faire une idée sur le premier», écrivait-il.