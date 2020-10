Lausanne : La crise du coronavirus plombe le budget

Contrairement à certaines grandes villes qui lancent des programmes d’économies, Lausanne a décidé de privilégier «une logique anticyclique».

Grégoire Junod, syndic de Lausanne, veut mettre l’accent dans des domaines qui «font sens», comme la formation, l’emploi, l’environnement, la culture et le commerce local.

Le budget 2021 de la ville de Lausanne plonge dans le rouge en raison de la pandémie de coronavirus. Il présente un déficit de 74,6 millions de francs, dont plus de la moitié est imputable à la crise sanitaire.

Politique de relance

Contrairement à certaines grandes villes qui lancent des programmes d’économies, Lausanne a décidé de privilégier «une logique anticyclique», a relevé la municipale des finances, Florence Germond. Une «politique de relance ciblée» qui devrait s’avérer «profitable» pour les finances communales à moyen et long terme.

La ville va distribuer à la population des bons pour soutenir le commerce local et entend prolonger la gratuité des terrasses. Elle prendra en charge le déficit supplémentaire des transports publics et va poursuivre ses rénovations scolaires. Elle met l’accent dans des domaines qui «font sens», comme la formation, l’emploi, l’environnement, la culture et le commerce local, a déclaré M. Junod.