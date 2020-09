Vaud : La crise du Covid-19 a coûté 31 millions à la Ville de Lausanne

La Municipalité lausannoise a annoncé ce mardi que la pandémie a engendré une augmentation des charges de 28 millions de francs. Près de 3 millions de francs ont également été attribués pour soutenir notamment les commerçants et le secteur culturel.

La Municipalité lausannoise indique mardi dans un communiqué que la crise a engendré une augmentation des charges de 28 millions de francs, dont plus du tiers par son soutien aux Transports lausannois (11 millions). Parmi ses autres aides, la Ville a attribué entre 2,5 et 3,7 millions pour soutenir les commerçants, le secteur culturel, les garderies privées ou encore le site de Beaulieu.

Revenus en baisse

Parallèlement, Lausanne a vu ses revenus fondre de 25 millions de francs: perte de revenus issus de l’impôt sur le divertissement (3,9 millions) et de l’impôt à la source sur les personnes physiques (4 millions), diminution de revenus pour les garderies municipales (3,8 millions), gratuité des baux commerciaux (2 millions) et des terrasses (2,1 millions), baisse des amendes (3,5 millions) et des revenus du stationnement (1,8 million).