Médias : La crise du Covid-19 n’a pas épargné TX Group en 2020

L’éditeur de «20 minutes» et lematin.ch a subi une baisse de 13,3% de son chiffre d’affaires l’année passée, ce qui s’est traduit par une perte de 94,6 millions de francs.

«L’effondrement économique engendré par la crise du coronavirus» a conduit à une baisse du chiffre d’affaires de TX Group de 13,3% en 2020, à 935.8 millions de francs, a indiqué l’éditeur de «20 minutes» et lematin.ch, jeudi. Il en a résulté une perte de 94,6 millions. Mais le tableau n’est pas totalement noir pour l’entreprise, qui souligne que le résultat opérationnel s’est amélioré au deuxième semestre et que différentes activités ont enregistré une hausse sur l’ensemble de l’année, à l’exemple des plateformes Ricardo et Tutti, qui ont enregistré «une croissance significative» en 2020.

«En tant que groupe de médias diversifié et exploitant de plateformes largement consultées, nous sommes au plus près des évolutions de la société», a déclaré le président et éditeur de TX Group, Pietro Supino. «Aussi, l’année du coronavirus a-t-elle eu une forte influence sur notre activité, mais elle n’a heureusement pas été que négative. Tamedia et 20 Minuten ont réussi à convaincre, grâce à des prestations journalistiques fiables et variées. L’utilisation des médias a atteint des valeurs record.»