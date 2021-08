Aviation : La crise du Covid pèse toujours sur les chiffres de Swiss

La compagnie aérienne a subi à nouveau une lourde perte au 1er semestre de 398,2 millions de francs. Mais elle enregistre une «légère» reprise au 2e trimestre lié à la saison estivale.

Sur les six premiers mois de l’année, la compagnie a creusé sa perte d’exploitation à 398,2 millions de francs, après un résultat négatif de 266,4 millions pour la même période de 2020, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué . Cette perte plus importante que celle de l’année précédente s’explique par le fait que les deux premiers mois de l’année 2020 n’avaient pas été touchés par la pandémie, explique-t-elle. Le chiffre d’affaires a lui chuté de 43,5% à 659,3 millions.

Légère reprise estivale

Comme l’an dernier, Swiss enregistre au 2 e trimestre une légère reprise liée à la saison estivale. Les chiffres de passagers ont été bien supérieurs à ceux du 1 er trimestre. Alors que Swiss a transporté environ 63’000 passagers en février, son mois le plus faible, elle en a transporté environ 362’000 en juin, son mois le plus fort.

«La légère embellie constatée ces dernières semaines ne doit pas cacher le fait que la situation est extrêmement tendue en raison de l’évolution toujours imprévisible de la pandémie», prévient toutefois Dieter Vranckx, CEO de la compagnie. «Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de notre mission de compagnie aérienne de la Suisse et continuer à offrir à nos passagers un programme de vols aussi varié et fiable que possible».

Facteur décisif: la reprise des vols vers les USA

Pour rappel, Swiss a entamé déjà une vaste opération de restructuration et de transformation, comprenant une réduction de ses effectifs et de sa flotte. Par ailleurs, les deux tiers de ses avions sont de nouveau en service. À la fin du mois de juin, la filiale de Lufthansa desservait à nouveau plus de 90% des destinations qu’elle proposait avant la pandémie, mais avec des fréquences réduites. Les capacités globales restent toutefois bien en deçà des niveaux antérieurs à la crise et se situent actuellement entre 50% et 55% de celles de 2019.