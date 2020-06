Genève

La crise empire au sein du syndicat des services publics

La direction centrale du SSP a sanctionné sa section genevoise et exclu trois membres. Le renvoi d’un syndicaliste accusé de harcèlement, il y a quelques mois, crispe les positions.

Les tensions sont de plus en plus vives au sein du Syndicat des services publics (SSP), confronté à une fronde interne, après qu’un de ses anciens permanents a été accusé il y a quelques mois de harcèlement. La direction suisse de l’organisation a décidé de suspendre les instances dirigeantes genevoises et d’exclure trois syndicalistes, indique la «Tribune de Genève».