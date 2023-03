La crise énergétique a coulé la piscine extérieure chauffée de Carouge

Le hic, c’est que Carouge veut brancher le futur complexe au réseau de chauffage à distance GeniTerre. Or, il n’est pas totalement «vert». Il le sera à 80% en 2030, les Services industriels visant les 100% en 2050 seulement. Pour avoir le droit de chauffer son bain extérieur, Carouge devrait donc combler le delta manquant par une coûteuse centrale à pellets de bois. «Et si nous voulions n’utiliser qu’elle, une installation bien plus grande» et plus chère serait nécessaire, explique Stéphanie Lammar, conseillère administrative de Carouge.